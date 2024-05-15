ЧМ по хоккею: Латвия оказалась не по зубам

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который в эти дни проходит в Чехии, свой очередной поединок провела отечественная дружина. Встреча со сборной Латвии завершилась со счетом 0-2, передает корреспондент агентства Kazinform.

В стартовом периоде встречи лишь расточительные и выверенные действия защитников и голкиперов обеих команд не позволили зрителям увидеть заброшенную шайбу. Второй отрезок игры полностью остался за соперником. Сперва Роберт Букартс на 32-й минуте размочил счёт, а затем сборной Латвии удалось заставить ошибиться нашу оборону и удвоить задел. В третьем периоде противник умело оборонялся и довел дело до логического завершения - 2-0.

Отметим, что Латвия выиграла оба предыдущих матча, обыграв Польшу (5:4) и Францию (3:2). Казахстан также выиграл Францию (3-1) и уступил Словакии со счетом 2-6.

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