ЧМ по хоккею: болельщики развернули большой флаг Казахстана в Юрмале

ЮРМАЛА. КАЗИНФОРМ - Болельщики в Латвии вновь организовали акцию в поддержку сборной Казахстана по хоккею. На этот раз большой флаг Казахстана был развернут на берегу Балтийского моря в Юрмале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Напомним, сегодня в 23:20 по времени Астаны наша национальная команда проведет третий матч чемпионата мира против команды Швейцарии.

Как сообщалось, сегодня сборная Казахстана сыграет с командой Швейцарии на чемпионате мира-2023 по хоккею.

Прямая трансляция матча Швейцария — Казахстан начнется в 23:20 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.