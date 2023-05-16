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ЧМ по хоккею: болельщики развернули большой флаг Казахстана в Юрмале

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 19:03
ЧМ по хоккею: болельщики развернули большой флаг Казахстана в Юрмале Фото: icehockey.kz

ЮРМАЛА. КАЗИНФОРМ - Болельщики в Латвии вновь организовали акцию в поддержку сборной Казахстана по хоккею. На этот раз большой флаг Казахстана был развернут на берегу Балтийского моря в Юрмале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Напомним, сегодня в 23:20 по времени Астаны наша национальная команда проведет третий матч чемпионата мира против команды Швейцарии.

Как сообщалось, сегодня сборная Казахстана сыграет с командой Швейцарии на чемпионате мира-2023 по хоккею.

Прямая трансляция матча Швейцария — Казахстан начнется в 23:20 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

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