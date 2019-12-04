ЧМ по гандболу: Казахстан уступил Испании

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Японии в рамках женского чемпионата мира по гандболу Казахстан провел четвертый матч группового раунда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Против нас сыграли представительницы Испании. Соперницы доминировали на протяжении всей игры. В итоге матч завершился со счетом 16:43 в пользу испанок.

Таким образом, Казахстан потерпел четвертое поражение в четырех матчах группы С.