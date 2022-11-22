ЧМ по футболу в Катаре: Польша и Мексика не забили голов, но устроили зрелище

22 Ноября 2022, 23:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Еще один матч чемпионата мира в Катаре завершился нулевой ничьей. Польша и Мексика не сумели выявить сильнейшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очень бойко начали игру обе команды. Сначала Ирвинг Лосано обокрал кого-то из польских защитников умчался по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров дотянуться до мяча не сумел. Затем Левандовски в ответной атаке отправил в прорыв Камински, но у того выбили мяч из-под ног на угловой. После подачи с корнера бил головой Левандовски, но попал в защитника. Игра была очень равной, футболисты обеих команд отчаянно боролись на каждом участке поля, отличались и скорости матча от других игр, которые прошли сегодня, со знаком «плюс», конечно. Во второй трети тайма мексиканцы завладели инициативой и пошли в массовое наступление. Сначала Вега нанес опаснейший удар головой, но совсем немного не попал в створ. Затем Гальярдо выводили на рандеву с Щесны, но тот ликвидировал угрозу. В концовке тайма мексиканцы окончательно зажали поляков в глухой обороне, но европейцы отбивались грамотно. Незадолго до свистка Санчес нанес классный удар под перекладину, но вновь спас Щесны.

С самого начала второго тайма встречи «ацтеки» вновь принялись поддавливать, прессингуя поляков на их половине поля. Но потом случилось падение Роберта Левандовски в штрафной сборной Мексики и арбитр назначил пенальти, показав при этом желтую карточку Эктору Морено. Был ли пенальти? Если верить в торжество справедливости, наверное, не был – Гильермо Очоа отбил удар Левандовски. Матч начал очень симпатично смотреться. Сначала у поляков едва не прошла красивая комбинация в одно касание, причем, сразу несколько точных передач они выполнили пяткой. Затем весьма неплохо начали комбинировать и латиноамериканцы, но их «многоходовка» завершилась неточным ударом. На 80-й минуте Вега наносил очень хлесткий удар в сторону правой девятки, но тот в конце разминулся с целью. Вскоре после углового опасная ситуация возникла уже у мексиканских ворот – после углового кто-то из польских игроков хорошо скидывал во вратарскую, но защитники оказались «на мяче» раньше атакующей стороны.

Даже в добавленное время команды продолжали бороться за каждый мяч, моментально обостряя игру и уходя в атаку. Так что, даже несмотря на оставшиеся на табло после финального свистка нули, можно смело утверждать, что противостояние удалось на славу.