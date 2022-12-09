ЧМ по футболу: сборные Хорватии и Бразилии, Нидерландов и Аргентины сыграют в 1/4
9 Декабря 2022, 07:51
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Аль-Райане пройдет четвертьфинальный матч чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Хорватии и Бразилии, передает МИА «Казинформ».
Прямая трансляция матча Хорватия — Бразилия начнется в 21:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».
В ночь с 9 на 10 декабря в Лусаиле состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины.
Прямая трансляция матча Нидерланды — Аргентина начнется в 01:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».
Фото: ПОЛИНА КУИМОВА, «ЧЕМПИОНАТ»
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