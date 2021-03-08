ЧМ по фристайлу-могулу: Рейхерд и Колмаков прошли в финал-1

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира FIS по фристайлу-могулу завершилась квалификация среди мужчин. По ее итогам в первый финал прошли Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Лидер мужской команды Казахстана Рейхерд прошел после основной квалификации. Дмитрий набрал 76,32 балла, что позволило ему занять промежуточное шестое место. Колмакову потребовалась дополнительная попытка. Во втором заезде он набрал 77, 27 балла, присоединившись к числу продолжающих турнирный путь. В финал-1 проходят 18 спортсменов. Стоит отметить, что по итогам двух попыток не смогли пройти в следующий раунд серебряный призер чемпионата мира-2019 Мэтт Грэм (Австралия) и обладатель двух золотых наград ЧМ-2017 Икума Хоришима (Япония).

Напомним, ранее квалифицировались наши соотечественницы Юлия Галышева и Анастасия Городко.



