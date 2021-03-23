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    19:00, 22 Март 2021 | GMT +6

    ЧМ по фигурному катанию: Казахстан представит один спортсмен

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    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 22 марта, в Стокгольме (Швеция) стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Казахстан на турнире будет представлен одним спортсменом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    ЧМ начнется с двух тренировочных дней. Основные соревнования будут проходить с 24 марта. Команду Казахстана представит один спортсмен. В мужских соревнованиях выступит Михаил Шайдоров. Короткая программа у мужчин пройдет 25 марта, произвольная - 27 марта.



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