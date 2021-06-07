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    18:50, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    ЧМ по дзюдо: Гусман Кыргызбаев вышел в финал

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    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по дзюдо. В первый соревновательный день в фиале выступит один казахстанец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Успеха добился Гусман Кыргызбаев. В полуфинале весовой категории до 60 килограммов он оказался сильнее Валида Хяра из Франции. В главной схватке ему будет противостоять Яго Абуладзе из России.

    В этом же весе Магжан Шамшадин добрался до схватки за третье место. Он будет биться против Хусейна Карамата (Азербайджан).

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