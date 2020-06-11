ЧМ по борьбе в 2020 году не будет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Объединённом мире борьбы (UWW) состоялась онлайн-конференция по составлению стабильного и эффективного соревновательного календаря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Организация готовится к первым международным стартам. И в рамках события была обсуждена возможность проведения чемпионата мира до конца года. Однако идею никто не поддержал. Предложение было озвучено российской Федерацией спортивной борьбы. Однако оно осталось без поддержки.

Некоторые участники и вовсе оказались категорически против такой идеи. Их решение было обусловлено тем, что не все страны будут готовиться к нему в одинаковых условиях. Более того, будут и финансовые проблемы, а также ускоренный режим организации.

По итогам конференции, от ЧМ в 2020 году придется отказаться.