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    23:30, 22 Март 2023 | GMT +6

    ЧМ по боксу в Нью-Дели: шесть казахстанок вышли в полуфинал

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Седьмой соревновательный день чемпионата мира в Нью-Дели стал историческим для казахстанского женского бокса – сразу 6 наших спортсменок вышли в полуфинал. Наша команда гарантировала себе уже 6 наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта.

    Первой на ринг вышла и гарантировала медаль своей команде Алуа Балкибекова. Ее соперницей в самом легком весе была Эриван Барут из Турции. Бой завершился победой казахстанки единогласным решением судей - 5:0. Следующая соперница Алуы в полуфинале Ниту Ниту из Индии. С ней финалистка прошлого чемпионата мира встречалась на стадии квалификации в Стамбуле. Победу тогда одержала казахстанка.

    Затем свое мастерство показала Карина Ибрагимова (57 кг). За выход в полуфинал ей противостояла Омайлин Алгала из Венесуэлы. Напомним, что два предыдущих своих поединка Карина завершила досрочно, и поединок в четвертьфинале также предполагал зрелища. Что в итоге и случилось, Ибрагимова в своем стиле выиграла соперницу и теперь готовится к битве за финал.

    Закрывала дневную сессию тяжеловес Фариза Шолтай. Ее оппонентка – единственная оставшаяся на ЧМ из сборной Кении Адиамбо Элизабет Андиего ничего не смогла сделать с ударной мощью казахстанки и распрощалась с Нью-Дели.

    Четвертьфинальный поединок Надежды Рябец (66 кг) против Ивануся Гомес Морейря из Кабо-Верде изначально не вызывал опасений. Все дело в классе между спортсменками. Так оно и вышло – Рябец без особых проблем прошла в полуфинал.

    Бронзовый призер прошлого чемпионата мира Валентина Хальзова (75 кг) как минимум добилась того же результата и на индийском ринге. В сложном бою с пятикратным призером ЧМ Элиф Гюнер (Турция), Хальзовой все-таки удалось переломить сопротивление и обеспечить себе путевку в полуфинал.

    Ну и наконец, в супертяжелом весе – супертяжелая медаль. Ляззат Кунгейбаева в своем дебюте на ЧМ выиграла путевку в полуфинал. В битве с хозяйкой ринга Нупур Нупур Кунгейбаева одержала волевую победу

    В шаге от медалей в этот день остались Жайна Шекербекова (54 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Мадина Нуршаева (70 кг).

    Полуфиналы пройдут 23 марта. Трансляция прямого эфира на телеканале Qazsport стартует в 18:30 по времени Астаны.

    Столица Индии принимает женский чемпионат мира уже в третий раз. Чемпионки получат от Международной ассоциации бокса по 100 тысяч, серебряные медалисты 50 тысяч, бронзовые - 25 тысяч долларов США. Чемпионат мира завершится 26 марта.


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