ЧМ по боксу среди женщин перенесли на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по боксу среди женщин AIBA должен был пройти в Стамбуле, Турция, с 6 по 19 декабря 2021 года, перенесли на следующий год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Несмотря на то, что AIBA прилагает все усилия, чтобы сохранить график проведения этого мероприятия, поступила информация о том, что слишком много национальных федераций сталкиваются со сложными ситуациями и ограничениями в своих странах.

В связи с этим Совет директоров AIBA в консенсусе с национальной федерацией Турции принял решение перенести женский чемпионат мира на март 2022 года.

«Мы знаем, что некоторые команды уже начали подготовку к этому событию и будут разочарованы. Однако безопасность и благополучие наших спортсменов, официальных лиц и других заинтересованных сторон является приоритетом, и поэтому мы не можем пойти на риск и продолжить мероприятие», - сказал президент AIBA Умар Кремлев.