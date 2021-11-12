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ЧМ по боксу среди женщин перенесли на 2022 год

12 Ноября 2021 05:55
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ЧМ по боксу среди женщин перенесли на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по боксу среди женщин AIBA должен был пройти в Стамбуле, Турция, с 6 по 19 декабря 2021 года, перенесли на следующий год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Несмотря на то, что AIBA прилагает все усилия, чтобы сохранить график проведения этого мероприятия, поступила информация о том, что слишком много национальных федераций сталкиваются со сложными ситуациями и ограничениями в своих странах.

В связи с этим Совет директоров AIBA в консенсусе с национальной федерацией Турции принял решение перенести женский чемпионат мира на март 2022 года.

«Мы знаем, что некоторые команды уже начали подготовку к этому событию и будут разочарованы. Однако безопасность и благополучие наших спортсменов, официальных лиц и других заинтересованных сторон является приоритетом, и поэтому мы не можем пойти на риск и продолжить мероприятие», - сказал президент AIBA Умар Кремлев.


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