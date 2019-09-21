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20.09.2019 19:55
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20.09.2019 19:42
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ЧМ по боксу: Камшыбек Кункабаев стал вторым
ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев стал обладателем серебряной медали чемпионата мира в Екатеринбурге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
В финале весовой категории свыше 91 килограмма он встретился с Баходиром Джалоловым из Узбекистана. Боксеры начали встречу довольно аккуратно и неспешно. При этом первый раунд сопровождался многочисленными клинчами. Тем не менее, финалисты успели провести несколько эффективных атак. Во второй трехминутке боксеры активизировались. Это вылилось в увеличение количества наносимых ударов. Было несколько эпизодов, когда и Камшыбек, и Джалолов попадали очень плотно. Третий раунд повторил картину предыдущего. Только чуть точнее и активнее был соперник нашего боксера. Судьи же вынесли единогласное решение в пользу Баходира. Кункабаев завершил ЧМ с «серебром». Ранее Бекзат Нурдаулетов завоевал золотую медаль.
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