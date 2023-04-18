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ЧМ-2023 в Астане: Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии и вырвался вперед

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Апреля 2023, 20:32
ЧМ-2023 в Астане: Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии и вырвался вперед

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 18 апреля, в Астане прошла седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами нанёс поражение представителю Китая Дин Лижэню. Партия завершилась на 37-м ходу после ошибки Лижэня на цейтноте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Счёт в матче стал 4:3 в пользу россиянина.

Матч проходит необычайно интересно и поражает своей результативностью. Из первых семи партий вничью завершились лишь две. Непомнящий уже в третий раз вышел вперёд, но пока Лижэню дважды удавалось сравнивать счёт.

Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».


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