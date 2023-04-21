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ЧМ-2023 в Астане: Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 9-й партии матча

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Апреля 2023, 21:37
ЧМ-2023 в Астане: Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 9-й партии матча ФОТО: FIDE

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 21 апреля, в Астане продолжился матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются россиянин Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь. В девятой партии белыми фигурами играл Непомнящий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Уже после 40 ходов на доске был ничейный эндшпиль, однако Ян не спешил завершать партию, так как риска проиграть у него не было. Впервые в этом матче количество ходов в партии перевалило за 60. Гроссмейстеры согласились на ничью на 82-м ходу.

После девяти партий счет 5:4 в пользу российского гроссмейстера. Следующая партия пройдет 23 апреля, белыми будет играть Дин Лижэнь.

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьи по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».


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