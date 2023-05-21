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ЧМ-2023 по хоккею: Сборная Казахстана крупно проиграла Латвии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 02:00
ЧМ-2023 по хоккею: Сборная Казахстана крупно проиграла Латвии

РИГА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана разгромно проиграла команде Латвии на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился победой хозяев турнира со счетом 7:0. Шайбы в составе сборной Латвии забросили Рихард Букартс (16-я минута), Оскарс Батня (18-я), Мартиньш Дзиеркалс (22-я), Родриго Аболс (30-я и 52-я), Микс Индрашис (40-я) и Каспарс Даугавиньш (50-я).

Это поражение лишило сборную Казахстана шансов на выход в плей-офф чемпионата мира: теперь команда сосредоточится на том, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. Напомним, ранее на ЧМ-2023 Казахстан победил по буллитам Норвегию (4:3) и Словакию (4:3) и крупно проиграл сборным Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канады (1:5). На данный момент у сборной Казахстана четыре очка после шести игр.


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