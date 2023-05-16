Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 12:00
ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан Фото: icehockey.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 16 мая, сборная Казахстана сыграет с командой Швейцарии на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Швейцария — Казахстан начнется в 23:20 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Напомним, сборная Казахстана стартовала на ЧМ-2023 с сенсационной победы над Норвегией — 4:3 по буллитам, а затем крупно проиграла сборной Чехии — 1:5.

Также в группе В, после матча со Швейцарией, Казахстану предстоит сыграть с Канадой, Латвией, Словакией и Словенией. Стоит отметить, что в четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды из группы. Что касается аутсайдера, то команда, занявшая последнее место, вылетит в первый дивизион.


Спорт   Хоккей  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране