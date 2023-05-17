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ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Мая 2023, 07:12
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан Фото: icehockey.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В среду, 17 мая, сборная Казахстана сыграет с командой Канады на чемпионате мира-2023 по хоккею в Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча начнется в 23:20 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Напомним, сборная Казахстана стартовала на ЧМ-2023 с сенсационной победы над Норвегией — 4:3 по буллитам, однако затем потерпела два крупных поражения подряд: от Чехии — 1:5 и Швейцарии — 0:5. Что касается выступлений на турнире сборной Канады, то она разгромила Латвию — 6:0 и Словению — 5:2 и победила по буллитам Словакию — 2:1. Таким образом, на данный момент у Канады восемь очков, а у Казахстана — два очка. После трех матчей сборная Казахстана занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы В.

Чемпионат мира-2023 по хоккею проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) с 12 по 28 мая.


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