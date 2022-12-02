НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

ЧМ-2022: Южная Корея победила Португалию и вышла в плей-офф

2 Декабря 2022, 23:16
ЧМ-2022: Южная Корея победила Португалию и вышла в плей-офф

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Южной Кореи одержала победу над командой Португалии в матче чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очень быстро португальцы «распечатали» ворота соперника – Далот здорово разобрался на правом фланге с опекуном и прострелил в штрафную, где Орта в касание переправил мяч в ворота. Очень осложнилось и без того непростое положение Сона и компании. Забили и корейцы, но гол отменен из-за офсайда. На 27 минуте матча футболисты Южной Кореи забили уже легально – после подачи углового отскок подкараулил Ким Ен Гвон.

Второй тайм начался с обоюдных попыток добыть преимущество, но защитники преуспевали больше. На 69 минуте Сон Хын Мин попал, как показалось, в руку защитника и корейцы начали требовать пенальти, но повтор показал, что Факундо Телья принял правильное решение относительно этого момента – мяч попал в локоть. Почти до самого конца матча на поле царила упорная борьба, преимущественно в центре поля. В самой концовке матча случилась развязка сюжета – Хван Чи Чан выскочил один на один с Диого Коштой и отправил мяч в дальний угол. Южная Корея в плей-офф.

Фото: sports.kz

Теги:
Новости по теме
Обзор мундиаля. 03 Декабря
Бразилец Дани Алвес стал самым возрастным игроком за всю историю мундиалей
Когда состоятся матчи 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
Читайте также
Обзор мундиаля. 03 Декабря
Ушел из жизни легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов
Бразилец Дани Алвес стал самым возрастным игроком за всю историю мундиалей
Спасатели посвятили победу на турнире по хоккею памяти Аскара Забикулина
Стало известно о переговорах Головкина со следующим соперником
Когда состоятся матчи 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
Камерунцы обыграли Бразилию, но вылетели с ЧМ-2022
ЧМ-2022: Швейцария вырвала путевку в плей-офф у Сербии
Новости партнеров
Популярное
1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю

Лента новостей