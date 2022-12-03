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ЧМ-2022: Швейцария вырвала путевку в плей-офф у Сербии

3 Декабря 2022, 03:14
ЧМ-2022: Швейцария вырвала путевку в плей-офф у Сербии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Результативная игра между командами Швейцарии и Сербии закончилась победой первых со счетом 3:2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В группе «H» турнирная интрига была затянута до самого конца. Все три команды при определенном развитии событий могли бороться за выход – Бразилия досрочно обеспечила место в плей-офф. Швейцарцы сразу решили брать «быка за рога» и обрушили шквал атак на ворота сербов с первых минут матча. Джака пробивал, мяч заблокировал защитник, Милинкович-Савич отразил очередное добивание, опять бил Джака, но вратарь на месте.

Следом Сербия перехватила инициативу, но смогла организовать лишь несколько подач в штрафную. Швейцарцы забили – Шакири с небольшим рикошетом от Милинковича-Савича поразил ворота сербов, но очень быстро они отыгрались. Митрович в прыжке красиво переправил в ворота подачу Тадича. Пошла игра на встречных курсах и Влахович удвоил преимущество, четко реализовав отскок от защитника. Швейцарцы не стушевались и совсем скоро сравняли счет, когда Эмболо завершил отличную четырехходовку швейцарцев. Четыре гола в первом тайме.

В самом начале второго тайма Ремо Фройлер замкнул пас пяткой от Варгаса. Затем пошла жесткая игра с чередой нарушений как от одних, так и от других. Активно владели мячом швейцарцы в концовке встречи, немного прямолинейным выглядел прессинг сербов. В конце матча что-то не поделили игроки, случилась массовая потасовка. По желтой карточке получили Джака и Миленкович. В итоге Швейцария вышла в плей-офф.

В параллельном матче сборная Камеруна обыграла Бразилию, но вылетела с ЧМ-2022.

Фото: sports.kz
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