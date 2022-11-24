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ЧМ-2022: Швейцария минимально обыграла Камерун

24 Ноября 2022, 18:03
ЧМ-2022: Швейцария минимально обыграла Камерун

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Матч сборных Швейцарии и Камеруна завершился минимальной победой европейцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С самого начала встречи швейцарцы решили удивить африканцев высочайшим прессингом – их атакующая группа до конца преследовала не только защитников, но и вратаря. Визуально отчетливо вырисовывалось преимущество европейцев, но два самых опасных момента в дебюте создали именно камерунцы. Сначала Мбемо умчался по левому краю, ворвался в штрафную и пробил, Зоммер удар отразил, но прямо на набегавшего Тока-Экамби. Повезло швейцарцам, что выше створа полетел мяч. Затем уже Шупо-Мотинг совершил аналогичный забег слева, но пробил прямо во вратаря. Кроме того, судья зафиксировал нарушение правил на защитнике. Вскоре инициатива перешла к «неукротимым львам», которые смотрелись быстрее и атлетичнее соперников. Их реактивные атаки дважды приводили к опаснейшим прострелам вдоль вратарской, но внимательно играли защитники «крестоносцев». Под занавес тайма уже Швейцария могла отличиться: после подачи с углового в прыжке «кивал» Аканджи, но совсем немного не попал в ворота.

А в самом начале тайма второго Швейцария неожиданно открыла счет – Эмболо замкнул прострел с правого фланга. В этот момент форварда почему-то никто не опекал. Попытки отыграться у Камеруна не носили по-настоящему острый характер. В одном из моментов Шупо-Мотинг за счет индивидуального мастерства прорвался к воротам, но пробил точно в Зоммера. С остальными попытками швейцарцы пока справлялись, и сами отвечали очень неприятными атаками. В одной из них, после подачи с углового Замба-Ангисса лишь в последний момент выбил мяч прям из-под ног Эмбола, который уже готовился поразить пустой створ. В оставшееся время команды обменялись несколькими относительно перспективными подходами, но счет не изменился. 1:0 – первая победа Швейцарии на мундиале.


Фото: GETTY IMAGES

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