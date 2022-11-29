ЧМ-2022: Сенегал вырвал у Эквадора путевку в плей-офф

29 Ноября 2022, 22:59

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Сенегала выиграла у команды Эквадора в матче чемпионата мира в Катаре со счетом 2:1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поскольку, мало кто верил в победу Катара над Нидерландами, матч между Сенегалом и Эквадором можно было расценивать как битву за вторую путевку в плей-офф. Возможно, именно это стало причиной такого незрелищного футбола, который зрители увидели в первом тайме. Шла упорная игра, но практически без реально голевых моментов. Чуть больше старался Сенегал, который регулярно совершал набеги к чужим воротам, то ли настолько хороши были защитники, которые не давали беспрепятственно бить по воротам. И эквадорцы совершали вылазки к владениям Менди, но очень хороши были «львы Теранги» в отборе. Тайм неизбежно клонился к ничьей, как вдруг случилось нарушение в штрафной Эквадора – это Инкапье завалил на газон Сарра, и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Сам пострадавший исполнил пенальти и развел по углам Галиндеса и мяч - 1:0.

Второй тайм продолжился в том же ключе – много было борьбы в центре поля, много нарушений. Обе команды понимали, что в таком матче близко подпускать к своей штрафной соперника чревато неприятностями, а потому не стеснялись «ронять» друг друга недалеко от центрального круга. Казалось, ничто не предвещает обилия голов в этом матче. Но на 66-ой минуте эквадорцы заработали угловой, а спустя минуту забили – Кайседо воспользовался скидкой партнера и с близкого расстояния поразил пустой створ. Фактически в первой же ответной атаке сенегальцы восстановили статус-кво – в сутолоке у ворот Галиндеса мяч отскочил к Кулибали и защитник «Наполи» пробил кипера. Сразу поменяла краски игра, обоюдоострые атаки проводили команды, что неудивительно – Эквадору надо было отыгрываться, а Сенегал просто не умеет играть в оборонительный футбол. Несмотря на такой многообещающий футбол и потенциально опасные атаки с обеих сторон, счет в матче больше не поменялся. 2:1 – дальше идет Сенегал.