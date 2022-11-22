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ЧМ-2022 по футболу: три гола аргентинцев отменили в первом тайме матча с Саудовской Аравией

22 Ноября 2022, 16:56
ЧМ-2022 по футболу: три гола аргентинцев отменили в первом тайме матча с Саудовской Аравией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Судья отменил три гола аргентинцев в первом тайме матча чемпионата мира против Саудовской Аравии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В середине тайма нападающий бело-голубых Лионель Месси неожиданно «убежал» один на один с голкипером и отправил мяч в угол, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Вскоре «альбиселесте» вновь забили – Лаутаро Мартинес выскочил один на один с вратарем и элегантно перебросил мяч через него. Счет 2:0 продержался несколько минут, но затем гол в очередной раз отменили, и опять из-за офсайда.

На 34-ой минуте Лаутаро вновь вывели один на один, форвард обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота, но снова лайнсмен поднял флажок, сигнализирующий об офсайде. К настоящему моменту игра продолжается, счет 1-0 в пользу Аргентины. Гол с пенальти забил Лионель Месси.


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