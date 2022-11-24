ЧМ-2022: нулевая ничья зафиксирована в матче Южной Кореи и Уругвая

24 Ноября 2022, 20:59

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборные Южной Кореи и Уругвая сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре – 0:0, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очень упорная и равная борьба завязалась на поле с первых минут. Мячом чуть больше владели корейцы, но игроки сборной Уругвая встречали их очень жестко и ловко отбирали мяч при первой возможности. Болельщики обеих команд с облегчением увидели, что в матче принимают участие основные «звезды» - в нападении Уругвая играют Нуньес и Суарес, а у корейцев – Сон Хын Мин, который вышел на поле в защитной маске – форвард получил травму глазницы в матче Лиги чемпионов против «Марселя». Очень надежно действовали обе команды, моментально перехватывая снаряд друг у друга, а потому по-настоящему опасных моментов не возникало, вплоть до 22 минуты, когда после прострела слева не дали пробить Дарвину Нуньесу. В ответной атаке Сон продирался слева, обыграл двух соперников и подавал в штрафную, но защитники Уругвая были на высоте, как в прямом, так и в переносном смысле. Через некоторое время Хван после прострела справа бил фактически с линии вратарской, но ухитрился пробить выше. Под занавес тайма после подачи с углового головой в штангу корейских ворот угодил Диего Годин.

Второй тайм, по крайней мере поначалу, был зеркальным отражением первого. Сначала инициативой завладели азиаты, затем представители Южной Америки вновь выровняли игру. По такой игре сложно было кому-то отдать предпочтение. Ближе к концу матча Нуньес здорово обыграл защитника справа и делал передачу в штрафную, но точность подвела форварда «Ливерпуля». Очень цепко действовали оба коллектива, грамотно выбирали позицию защитники. Поэтому, реальная опасность у ворот возникала очень редко. Тем не менее, в самой концовке Вальверде неожиданно разрядил издалека, но попал в штангу. Тут же развернулась ответная атака, венцом которой стал удар Сона – мяч пролетел рядом со штангой. На том матч и завершился.

Фото: REUTERS / Kai Pfaffenbach