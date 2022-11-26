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ЧМ-2022: ничья с США позволила Англии остаться на первой строчке

26 Ноября 2022, 02:52
ЧМ-2022: ничья с США позволила Англии остаться на первой строчке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборные Англии и США не забили голов в очной встрече на чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С первых минут на праве фаворита англичане захватили инициативу и принялись методично осаждать ворот соперника. Кейн бил после отличной комбинации из пределов штрафной, но удар заблокировал защитник. Разнообразно атаковали британцы, разыгрывали многоходовки и подавали с обоих флангов, но внимательны пока игроки обороны «звездно-полосатых».

В одной из немногих контратак США последовала подача справа и Райт бил головой, но очень неточно. Впервые «янки» провели массированную атаку с большим количеством игроков на 25-й минуте, которая закончилась подачей в штрафную и ударом Маккени чуть ли не из пределов вратарской, мяч полетел выше. После этого перехватили инициативу американцы, проведя несколько перспективных атак, одна из которых закончилась выстрелом Пулишича в перекладину. Ближе к концу тайма игрока «Челси» снова выводили на ударную позицию, но защитники англичан перевели мяч на угловой. Через минуту вновь в центре внимания был Пулишич, бивший головой с близкого расстояния, немного не хватило точности ему. Англичане вдруг вспомнили, что тоже умеют прилично атаковать и организовали сразу два опаснейших момента. Сначала Люк Шоу вошел в штрафную и отдавал зрячую передачу на Сака, но тот из пределов вратарской запустил мяч в небеса. Затем выводили на ударную позицию Маунта, но кипер перевел мяч на угловой. 0:0 в первом тайме.

Во втором тайме упорная борьба двух англоязычных команд продолжилась. Очень перспективный подход к штрафной американцев загубил Маунт, далековато отпустив от себя мяч. В ответ «звездно-полосатые» обложили штрафную соперника угловыми, но также безуспешно. Команды попеременно организовывали набеги на владения друг друга, в целом, показывая равный футбол. Возможно, что в атаках американцев чувствовалось чуть больше желания, но в игре с таким мощным соперником одного желания оказалось мало. 0:0, встреча завершена.

С одной стороны, ничья с фаворитом – неплохой результат. С другой, теперь США придется играть только на победу в матче с Ираном в третьем туре.


Фото: Sports.kz
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