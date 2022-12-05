ЧМ-2022: Хорватия по пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал

5 Декабря 2022, 23:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Хорватии по пенальти победила команду Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дебюте встречи хорваты больше владели мячом, но именно японцы создали несколько по-настоящему опасных моментов. Сначала Дзюня Ито прорвался по правому флангу и вырезал прекрасный прострел через всю штрафную – совсем чуть-чуть не хватило Маэде, чтобы дотянуться до мяча. Коронная комбинация японцев на этом чемпионате – от аналогичных уже пострадали немцы и испанцы. Следом Нагатомо подавал в штрафную, но не совсем получился удар со второго этажа у Маэды. Потом случился голевой момент уже у противоположных ворот – Крамаричу после паса головой Перишича не дали поразить полупустой створ. Затем затяжная атака «самураев» завершилась ударом Камады едва ли не с линии вратарской, выше ворот. А на 44 минуте случился гол в ворота Хорватии – подача в штрафную завершилась пасом на Маэду, который точно пробил в касание – 1:0.

Само собой, с самого начала второго тайма хорваты бросились отыгрываться со всей своей основательностью. И на 55 минуте Перишич красивым кивком преобразовал в гол диагональный навес с правого фланга – 1:1. А уже через минуту могли вернуть себе преимущество японцы – Эндо издали закручивал под перекладину, но выручил Ливакович. Точно такой же сейв чуть позже совершил и Гонда после крученого удара Модрича. С завидной регулярностью возникают моменты у тех и других ворот, красивый и конкурентный матч. Чем ближе был матч к концу, тем отчетливее вырисовывалось преимущество «шашечных» - возможно, подустали японцы, а возможно заранее начали готовиться к дополнительным таймам. Как бы то ни было, так оно и получилось – в основное время командам выявить победителя не удалось.

Первый овертайм прошел при полном преимуществе команды из «Страны восходящего солнца», которые и мячом больше владели, и угловые зарабатывали и потенциально опасные атаки проводили. Мяч даже в руку будто попал Перишичу в штрафной хорватов, но была она прижата к телу, поэтому, видимо, судья не стал даже смотреть VAR. Во втором экстра-тайме хорваты вновь перехватили инициативу, но в целом ключевых событий здесь также не случилось.

В серии пенальти удачливее оказались футболисты сборной Хорватии, у Японии ошиблись Минамино и Митома. Ливакович и Пашалич приносят победу своей команде в тяжелейшем матче.

Фото: gettyimages.com