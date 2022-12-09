ЧМ-2022: бразильцы думают о возможном полуфинале с аргентинцами перед матчем с Хорватией

9 Декабря 2022, 13:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сойдутся сборные Бразилии и Хорватии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Само собой, букмекеры больше склонны верить в победу «пентакампеонов» - на их победу в основном дают коэффициент 1,4. Гораздо меньше верят в победу Хорватии – коэффициент 9 и больше, и в ничью – коэффициент 5.

Это неудивительно, поскольку подавляющее большинство экспертов считает Бразилию фаворитом не только в этом матче, но и во всем турнире. Наверняка, «селесао» сыграют первым номером, но от этого контратаки хорватов будут таить в себе еще больше угрозы.

Что же думают сами футболисты?

Полузащитник Бразилии Фред настолько уверен в победе, что уже думает о результатах возможного полуфинала с Аргентиной. «Я хочу увидеть полуфинал Бразилия — Аргентина. Хочу увидеть смятение, путаницу, игру Неймара и слезы Месси», - сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».

В свою очередь, хорваты понимают, что им придется непросто в этом матче.

«Соперник силен, они играют в отличный футбол. Мы хотим доказать, что тоже играем в отличный футбол, и попытаться пробиться в полуфинал. На чемпионате мира нет такого понятия, как легкий соперник. Всегда будет тяжело, независимо от того, против кого вы играете. Мы испытали это на себе с хорошими командами Марокко, Бельгии, Канады и Японии. Все эти команды исключительны, и теперь нам предстоит встретиться с другой исключительной командой. Мы будем готовы и постараемся сыграть против них в качественный футбол», - заявил полузащитник «шашечных» Матео Ковачич.

Что касается статистики, то она явно не в пользу коллектива Златко Далича: за всю историю команды встречались 4 раза, в трех матчах победу праздновали бразильцы, в одном была зафиксирована ничья.

Фото: ROBERT CIANFLONE/GETTY IMAGES