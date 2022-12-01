ЧМ-2022: Бельгия сыграла вничью с Хорватией и покинула турнир

1 Декабря 2022, 23:13

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборные Бельгии и Хорватии сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый момент случился уже на первой минуте матча у бельгийских ворот – Перишича партнеры вывели на ударную позицию, но он пробил над правой «девяткой». Бельгийцы попытались в ответ организовать несколько перспективных атак, но все они «растворялись» при приближении к штрафной – «красным дьяволам» явно не хватало мысли при подходам к чужим воротам. Вскоре у бельгийцев прошла очень хорошая комбинация, завершившаяся опаснейшим прострелом в штрафную, но Карраско запоздал с ударом и мяч ушел на угловой. Затем подопечные Мартинеса «запороли» голевой момент – в контратаке Де Брейне вывел один на один с вратарем Мертенса, но тот в касание запустил мяч в небеса.

В середине тайма арбитр назначил пенальти в ворота Бельгии за фол Карраско на Крамариче при подаче штрафного, но после пересмотра момента решение отменили – в офсайде находился форвард Хорватии и его партнер тоже. Этот момент будто психологически повлиял на бельгийцев, которые стали играть гораздо осторожнее и даже при массированных подходах отдавали пас назад. Хорватия перехватила инициативу.

Во втором тайме у бельгийцев вышел Ромелу Лукаку и с первых минут второй половины игры Бельгия прижала соперника к воротам. Почти сразу у рослого форварда был шанс, но с близкого расстояния не попал в ворота. Сразу Хорватия ответила и Ковачич с линии штрафной также пробил неточно. Игра пошла на встречных курсах и в позиционной атаке, уже Де Брейне пробил выше створа. После этого наступила череда хорватских атак, поочередно били и очень опасно Модрич, Крамарич, Соса, но не сумели поразить створ.

В ответном выпаде хорошую комбинацию через центр венчал финт Карраско, который сблизился с вратарем, но сумел пробить того. На добивании Лукаку бил в упор, но попал в штангу. Следом еще одна опасная атака завершилась подачей Де Брейне, Лукаку бил в почти пустой створ, но послал мяч выше. Значительно усилили прессинг «красные дьяволы» к концу игры, на какое-то время осадив ворота соперника. Затем Хорватия уже пыталась позиционно «раскачать» оппонента, надолго завладев мячом.

Матч закончился нулевой ничьей, Бельгия выбыла из турнира, Хорватия идет дальше.

Ранее сообщалось, что сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Фото: Reuters