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    23:45, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    ЧМ-2021 в Белграде: казахстанский боксер побил трехкратного чемпиона

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Саматали Тольтаев провел свой второй бой на чемпионате мира-2021 по боксу в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала в весовой категории до 60 килограммов Тольтаев сразился с трехкратным чемпионом Колумбии Дуваном Сулетой Морено. Бой закончился победой казахстанца раздельным решением судей.

    Таким образом, Саматали Тольтаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде. Ранее в 1/4 финала также смогли пробиться Темиртас Жусупов (48 кг) и Махмуд Сабырхан (54 кг). Также сегодня в вечерней сессии от Казахстана выступят Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).



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