ЧМ-2021 по футзалу: Казахстан упустил победу над Венесуэлой за 11 секунд до завершения матча

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2021 по футзалу сборная Казахстана сыграла с Венесуэлой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кака выпустил следующий состав: Игита, Тайнан, Нургожин, Кнауб, Дуглас — Атантаев, Карагулов, Мадияров, Валиуллин, Оразов, Акбаликов, Есенаманов, Турсангулов, Токаев.

Противостояние ожидалось трудное, так и вышло, в первом тайме счет сумел открыть Дуглас, больше голов до перерыва не было. Во втором тайме пошел обоюдоострый футбол и за 11 секунд до окончания венесуэльцы счет сравняли. 1:1 — ничья.

Таким образом, Казахстан набрал семь очков и занял первое место в группе чемпионата мира-2021.

Венесуэла — Казахстан 1:1 (0:1)

Голы: Дуглас 5 (0:1), Видаль 40 (1:1).