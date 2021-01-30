Члены Совета Безопасности ООН обсудили опыт Казахстана по репатриации детей из зон конфликта

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Опыт Казахстана и других стран по репатриации детей из зон конфликта и их последующей реинтеграции обсудили на видеоконференции члены Совета Безопасности ООН и около 100 представителей других государств при ООН в Нью-Йорке. Встречу СБ ООН по «формуле Аррии», посвященную проблемам детей в вооруженных конфликтах и поиску путей углубления сотрудничества в этой сфере, организовали постоянные представительства Казахстана и России при ООН совместно с Секретариатом специального представителя Генерального секретаря ООН по детям и вооруженному конфликту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Участники видеоконференции провели обмен мнениями и опытом по освобождению детей из зоны конфликта и возвращению их на родину, а также рассмотрели вызовы, стоящие в процессе реабилитации и реинтеграции детей в обществе, особенно в условиях пандемии COVID-19.

Постоянный представитель РК при ООН Магжан Ильясов заявил, что Казахстан продолжит усилия по возвращению своих граждан и в первую очередь детей из Сирии и Ирака, начатые в 2019 году. Он рассказал о результатах программы социально-психологической реабилитации и особенностях процесса реинтеграции в общество детей и женщин, репатриированных на родину в ходе специальных операций «Жусан» и «Русафа» в 2019-2020 годах. «Около 80-85% бежавших из Казахстана сожалеют о своем решении и признаются, что были введены в заблуждение», - подчеркнул М. Ильясов.

«Дети стали свидетелями преступлений и жертвами поступков своих родителей. Они видели взрывы бомб и смерть. И наша задача – продолжать работу над предотвращением посттравматических синдромов, прежде чем они серьезно повлияют на жизнь этих детей», - отметил постпред Казахстана при ООН.

Участникам мероприятия был продемонстрирован 5-минутный видеоролик об операции «Жусан» и результатах казахстанской программы реабилитации женщин и детей, возвращенных из Сирии и Ирака.

В своих выступлениях представители США, Франции, Великобритании, Китая, Норвегии, Вьетнама, Кении, Туниса и других стран-членов Совета Безопасности ООН высоко оценили практический опыт Казахстана по репатриации более 600 своих граждан, в том числе женщин и детей, их реабилитацию и реинтеграцию в обществе. Отдельное внимание было уделено приоритету казахстанских специалистов на социально-психологическое восстановление детей и усилиям по предотвращению их стигматизации.

Спецпредставитель генсека ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджиния Гамба в своем выступлении особо отметила приверженность Казахстана и ряда других стран делу защиты интересов детей. Она сообщила, что сегодня в Ираке и на северо-востоке Сирии по-прежнему в драматических условиях содержатся тысячи детей иностранных граждан. «Психологическое здоровье, безопасность и в целом развитие этих детей находятся под угрозой. Они подвергаются психологической травме, стигматизации и риску из-за активности действующих поблизости террористических групп», - заявила В. Гамба. Репатриация этих детей в страны их происхождения и последующая помощь в их реабилитации должны быть ускорены и стать приоритетом для государств. «Они заслуживают права на нормальную жизнь, как и любые другие дети», - подчеркнула спецпредставитель генсека ООН.

«Заседания «по формуле Аррии» – это неформальные открытые встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности ООН с целью провести в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и при участии лиц, которых было бы полезно послушать, и каким они хотели бы что-то сообщить. Они предоставляют заинтересованным членам Совета возможность принять участие в прямом диалоге с высокопоставленными представителями правительств и международных организаций, а также с негосударственными субъектами по вопросам, которыми они занимаются и на которые распространяются полномочия Совета Безопасности.

Этот формат заседаний назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете Безопасности ООН.

Напомним, в феврале 2020 года Комитет национальной безопасности РК подвел итоги четырех этапов гуманитарной операции «Жусан». В 2019 году при координации КНБ из Сирии возвращены 595 граждан Казахстана. На первом этапе операции – 47 человек. На втором этапе эвакуирован 231 человек. На третьем этапе операции на Родину вернулись 246 человек. На четвертом этапе в страну возвращен 71 человек. Таким образом из Сирии возвращены 595 человек: 33 мужчины, 156 женщин, 406 детей (32 сироты).

27 ноября 2019 года в результате специальной операции под названием «Русафа», осуществленной по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, из Ирака в Казахстан были эвакуированы 14 казахстанских детей.