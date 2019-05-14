Члены штаба кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты страны Касым-Жомарта Токаева начали агитационные поездки по Казахстану, передает МИА «Казинформ».

Первым в списке РОШ стала Карагандинская область.

«Предвыборная Программа Касым-Жомарта Токаева четкая, ясная и реалистичная. Она основывается на трех приоритетах. Преемственность - это сохранение курса нашего Елбасы. Это мир, согласие в нашей стране, поддержка людей труда, мощная социальная политика и повышение благосостояния каждого казахстанца. Справедливость подразумевает, что все равны перед законом. Все имеют одинаковые права. Для этого нужно реформировать судебную систему, бороться с коррупцией, усиливать правоохранительную систему. Прогресс означает, что страна должна идти дальше, не стоять на месте, должны расти зарплаты. Вот 3 базовых элемента предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева», - рассказал руководитель Республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев.

Общение членов штаба продолжилось в городе Шахтинске. Здесь сторонники Токаева рассказали о программе кандидата горнякам на шахте «Шахтинская».

Также они заявили о старте акции «Бірге». В ее рамках любой желающий может направить в адрес кандидата предложения для дополнения предвыборной программы. Для этого можно оставить заявку на сайте toqaev2019.kz или написать пост в соцсетях с хештегом #Бірге.

Члены штаба Токаева побывали и на Жезказганском медеплавильном заводе, встретились с работниками ТОО «Utari KZ», общественностью Жезказгана и активом города Сатпаева.

Напомним, 11 мая в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты РК. Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала 7 кандидатов в Президенты Казахстана.

11 мая Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» заявила о готовности к предвыборной агитации, а партия «Nur Otan» начала агитационную кампанию.

12 мая были представлены предвыборные платформы кандидатов в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева, Амиржана Косанова, Дании Еспаевой, Жамбыла Ахметбекова. В этот же день кандидат в Президенты Амиржан Косанов провел встречу с населением в Северном Казахстане, мероприятие в поддержку Жамбыла Ахметбекова провели народные коммунисты в Алматы, и в этом же городе Дания Еспаева встретилась с работниками хлебозавода «Аксай-нан».

Кроме того, в Алматы заработал предвыборный штаб кандидата в Президенты от НДПП «Ауыл», доверенные лица кандидатов в Президенты приступили к работе в Северо-Казахстанской области. Касым-Жомарт Токаев провел совещание с членами своего штаба.

13 мая Дания Еспаева встретилась с трудовым коллективом ТОО «Темирбетон-1» в Алматы, а предвыборный штаб Амиржана Косанова продолжает встречи с избирателями в СКО. В этот же день была представлена предвыборная платформа кандидата в Президенты РК Амангельды Таспихова и в его поддержку в ряде регионов страны прошли встречи.



Предвыборная агитация продлится до 00:00 8 июня.