Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Члены Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий собрались в Нур-Султане

17 Сентября 2019, 20:08
Члены Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий собрались в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Нур-Султане началось очередное заседание Рабочей группы Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В нем участвуют представители мировых и традиционных религий из 14 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Организаторы отмечают, что заседание Рабочей группы станет своеобразной площадкой международного межрелигиозного сотрудничества по выработке и формированию ключевых позиций предстоящего в 2021 году VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В рамках заседания Рабочей группы Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога подписал Меморандум о взаимопонимании с Институтом по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада.

Стороны договорились в рамках меморандума взаимодействовать в сфере межрелигиозного и межконфессионального диалога и согласия путем обмена информацией, совместного анализа актуальных и перспективных научно-исследовательских проектов на актуальные вопросы религиозной сферы.

Генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада Мухаммед Зия Уль-Хак высоко оценил деятельность Казахстана по укреплению глобальной безопасности через преодоление разногласий между религиями и культурами посредством мирного диалога.

«Съезд лидеров мировых и традиционных религий обрел широкое международное признание и является постоянно действующей диалоговой площадкой, где представители различных религий в атмосфере открытости и доверия обсуждают наиболее актуальные вопросы современности», – отметил он.

Говоря о конструктивном взаимодействии, председатель правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Алтай Абибуллаев отметил, что деятельность Центра направлена на сотрудничество с аналогичными международными организациями.

«Нами прорабатываются вопросы по сотрудничеству Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога с организациями ООН», – отметил он.

photo

photo

photo


Астана   Религия   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики