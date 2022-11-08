Члены РОШ Касым-Жомарта Токаева встретились с аграриями Северного Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с жителями Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

Так, на производственной базе «Петерфельд Агро» состоялась встреча с аграриями и сельхозтоваропроизводителями. Затем члены РОШ в селе Бесколь провели встречу с общественностью Кызылжарского района, обсудив предвыборные инициативы по развитию инфраструктуры в регионах страны.

В Петропавловске на площадке Kozybayev University состоялась беседа со студенческой молодежью. В этот же день сторонники Токаева побывали в областной универсальной научной библиотеке им. С. Муканова.

Кроме того, состоялась встреча с трудовыми коллективами компании по производству бумажной продукции «Raduga KDR» и электротехнического завода «Alageum Electric».