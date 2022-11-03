Члены РОШ кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями Жетысуской области

3 Ноября 2022, 18:47

3 Ноября 2022, 18:47

Члены РОШ кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с жителями Жетысуской области, передает МИА «Казинформ».

На встрече с местными предпринимателями и аграриями обсуждали меры поддержки малого и среднего бизнеса. В селе Балпык би члены РОШ встретились с трудовым коллективом Коксуского сахарного завода, обсудив приоритеты по поддержке бизнеса и человека труда.

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть 19 ноября. 19 ноября – День тишины по всей республике. А 20 ноября пройдут президентские выборы.