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Члены РОШ кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями Жетысуской области

3 Ноября 2022, 18:47
Члены РОШ кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями Жетысуской области
3 Ноября 2022, 18:47

Члены РОШ кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с жителями Жетысуской области, передает МИА «Казинформ».

На встрече с местными предпринимателями и аграриями обсуждали меры поддержки малого и среднего бизнеса. В селе Балпык би члены РОШ встретились с трудовым коллективом Коксуского сахарного завода, обсудив приоритеты по поддержке бизнеса и человека труда.

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть 19 ноября. 19 ноября – День тишины по всей республике. А 20 ноября пройдут президентские выборы.


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