Члены Республиканского общественного штаба проводят встречи с избирателями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня члены Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева, активисты Народной коалиции проводят экспромт-встречи с избирателями во всех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Народной Коалиции.

Сегодня в столице в торгово-развлекательном центре «Керуен» прошла экспромт-встреча с избирателями.

«Более 7,5 тысяч активистов принимают участие в агитационной работе по всей стране. В разных форматах мы продолжаем работу по раздаче листовок, расклейке плакатов, и данные экспромт-встречи – не исключение»,- сказал член Республиканского общественного штаба Нуржан Жетписбаев.

В Алматы экспромт-встреча с избирателями состоялась в торгово-развлекательном центре «MEGA Park». Активисты Народной Коалиции не только раздавали листовки, но и отвечали на вопросы жителей города.

В ближайшее время также запланировано проведение акции «От двери к двери», в рамках которой члены Республиканского общественного штаба посетят дома казахстанцев.