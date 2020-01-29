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Члены республиканского антикоррупционного штаба встретились с активом Шымкента

29 Января 2020 13:42
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Члены республиканского антикоррупционного штаба встретились с активом Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Члены республиканского информационно-просветительского штаба, созданного при Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции, посетили третий мегаполис, передает МИА «Казинформ».

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Главная цель встречи - формирование конструктивного диалога и развитие принципов добропорядочности посредством широкой информационной деятельности.

Первая встреча с представителями республиканского просветительского штаба по профилактике коррупции проведена с активом города.

В мероприятии приняли участие аким Шымкента М. Айтенов, руководитель республиканского информационно-просветительского штаба Ы. Турсынзада, представитель Агентства РК по противодействию коррупции А. Бердалин, руководитель Департамента Агентства по г. Шымкент А. Жұмағали, руководитель городского информационно-просветительского штаба С. Мажинбеков, руководитель проектного офиса «Шымкент – Адалдық алаңы» Е. Толебаев, а также руководители местных исполнительных органов и члены Специальной мониторинговой группы.

На мероприятии были разъяснены важные аспекты работы штаба, которые в целом направлены на изменение общественного сознания в сторону развития антикоррупционной культуры.

«Нужно менять сознание людей, антикоррупционная культура и прочный иммунитет к коррупции необходимы в комплексной борьбе с коррупцией, а без активного участия общества невозможно добиться желаемого результата»,- сказал представитель Агентства А. Бердалин.

В составе штаба нет ни одного государственного служащего. Все активисты общества.

«Если речь идет о пропагандистской работе, то каждый имеет право участвовать и внести свой вклад в принцип честности, мы открыты для всех», - сообщила руководитель штаба Ырза Турсынзада.

Стоит отметить, что в конце прошлого года был создан информационно-просветительский штаб при департаменте Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Шымкент. В настоящее время проводятся встречи с молодежью, трудовыми коллективами.



Автор: Айнур Акбаева




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Ключевые слова: Шымкент, Общество,
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