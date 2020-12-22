Члены пяти политических партий провели теледебаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Члены пяти политических партий в преддверии парламентских выборов провели дебаты на телеканале Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В теледебатах приняли участие Даулеткерей Капулы от партии «Ауыл», Айдос Сарым от партии «Nur Otan», Берик Дуйсенбинов от партии «Ак жол», Максат Толыкбай от партии «ADAL», Газиз Кулахметов от Народной партии Казахстана.

Формат теледебатов был разбит на несколько этапов. На первом этапе представители партии презентовали свои программы и ответили на вопросы телеведущей. На этом этапе представители партии провели небольшую агитацию для избирателей и назвали приоритеты своих программ.

На втором этапе представители партии задавали вопросы уже друг другу. Вопросы касались сохранения национальных ценностей, внедрения европейского образа жизни, декоммунизации, пресечения преступлений против женщин и детей, борьбы с коррупцией.

На третьем этапе представители партии отвечали на вопросы со стороны населения. На четвертом этапе им было предоставлено время для обращения к народу.