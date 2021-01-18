Члены преступной группы в Караганде нанесли ущерб государству на 700 млн тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК задержали группу лиц, которая занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность группы лиц, в период 2016-2020 гг. занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды.

В ходе следствия установлено, что группой из 7 человек созданы 13 подконтрольных предприятий, с целью осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат», - говорится в распространенном сообщении комитета.

Общий ущерб от преступной деятельности указанных лиц превысил 700 миллионов тенге.

В отношении 7 подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении 1 подозреваемого – в виде домашнего ареста.

30 декабря уголовное дело было направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.