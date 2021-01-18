Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Члены преступной группы в Караганде нанесли ущерб государству на 700 млн тенге

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Января 2021, 11:31
Члены преступной группы в Караганде нанесли ущерб государству на 700 млн тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК задержали группу лиц, которая занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность группы лиц, в период 2016-2020 гг. занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды.

В ходе следствия установлено, что группой из 7 человек созданы 13 подконтрольных предприятий, с целью осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат», - говорится в распространенном сообщении комитета.

Общий ущерб от преступной деятельности указанных лиц превысил 700 миллионов тенге.

В отношении 7 подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении 1 подозреваемого – в виде домашнего ареста.

30 декабря уголовное дело было направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.


Карагандинская область   Борьба с преступностью   Происшествия   Экономика   Минфин РК   Другие государственные органы   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске