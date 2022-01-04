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Члены правительственной комиссии ведут переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау

4 Января 2022 15:40
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Члены правительственной комиссии ведут переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Правительственная комиссия проводит встречу с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности.





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#Правительство РК   #Мангистауская область  
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