Члены правительственной комиссии провели переговоры с инициативной группой активистов Жанаозена

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Члены правительственной комиссии провели переговоры с инициативной группой активистов города Жанаозен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

На встрече были озвучены актуальные вопросы, в том числе снижение цены на сжиженный газ. Участники обсудили возможность урегулирования возникшей ситуации.

Члены правительственной комиссии также ведут переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау.

Как ранее сообщалось, Президент РК дал поручение Правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. «Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .

Распоряжением Премьер-Министра РК А.Мамина 3 января 2022 г. создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которую возглавил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

«Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», - отметил Президент РК.

4 января 2022 г. правительственная комиссия, созданная Премьер-Министром Аскаром Маминым по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, прибыла в регион и начала свою работу.

Ранее, 3 января 2022 г., министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области. Как рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, в отношении собственников автозаправочных станций начато расследование на предмет ценового сговора. Между тем, Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе. По его словам, переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на основе спроса и предложения. Министр энергетики на брифинге в СЦК на вопрос, рассматривает ли Правительство вопрос снижения цены на газ до 50 тенге за литр в связи с требованиями бастующих, ответил: «На сегодняшний день мы не видим такой возможности - снижать цену до 50 тенге за литр газа».

3 января 2022 г. аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами города Актау, требующими снижения цен на сжиженный нефтяной газ. Встретились с жителями Актау и депутаты Мажилиса.

На данный момент собственники АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.



