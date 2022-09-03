Члены правительства прокомментировали предложение депутатов о переименовании столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали и министр национальной экономики Алибек Куантыров высказали свое мнение по поводу предложения от депутатов партии «Жаңа Қазақстан» переименовать столицу в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта идея давно уже обсуждается в обществе. Безусловно, она заслуживает внимания. Я думаю, что после определенного обсуждения в обществе она уже будет рассмотрена Парламентом», - сказал Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства РК.

Алибек Куантыров признался, что еще не успел обдумать это предложение, но отметил, что он называет город в трех вариантах: в Нур-Султане, в столице, в Астане.

Дархан Кадырали ответил, что если этот вопрос обсуждается в обществе, то дело остается за Парламентом.

«Если этот вопрос горячо обсуждается в обществе, если это требование общества, то дело остается за Парламентом. Я считаю, что все должно быть сделано в рамках закона. Депутаты поднимают этот вопрос, поэтому я думаю, что и вопрос нужно задать депутатам», - сказал Дархан Кыдырали.

Город Астана переименовали в Нур-Султан в марте 2019 года.