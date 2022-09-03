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    13:13, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Члены правительства прокомментировали предложение депутатов о переименовании столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали и министр национальной экономики Алибек Куантыров высказали свое мнение по поводу предложения от депутатов партии «Жаңа Қазақстан» переименовать столицу в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Эта идея давно уже обсуждается в обществе. Безусловно, она заслуживает внимания. Я думаю, что после определенного обсуждения в обществе она уже будет рассмотрена Парламентом», - сказал Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства РК.

    Алибек Куантыров признался, что еще не успел обдумать это предложение, но отметил, что он называет город в трех вариантах: в Нур-Султане, в столице, в Астане.

    Дархан Кадырали ответил, что если этот вопрос обсуждается в обществе, то дело остается за Парламентом.

    «Если этот вопрос горячо обсуждается в обществе, если это требование общества, то дело остается за Парламентом. Я считаю, что все должно быть сделано в рамках закона. Депутаты поднимают этот вопрос, поэтому я думаю, что и вопрос нужно задать депутатам», - сказал Дархан Кыдырали.

    Город Астана переименовали в Нур-Султан в марте 2019 года.


    Теги:
    Правительство РК Астана Главная Правительство
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