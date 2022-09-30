Члены Общественного совета Астаны проверили готовность котельных и теплотрасс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проверили готовность котельных и АО «Астана-Теплотранзит» к зимнему периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Члены Общественного совета Астаны ознакомились с ходом подготовки к зиме организаций, ответственных за теплоснабжение города.

В ходе рейда была проверена работа автономной котельной в жилом массиве Железнодорожный, АО «Астана-Теплотранзит» и ТЭЦ-2, расположенного в Байконырском районе.

«В ведении нашей организации имеется 55 магистральных тепловых сетей. Все они прошли испытания, готовы к зимнему периоду. В этом году в ходе подготовки к отопительному сезону выполнен ремонт 15 километров сетей теплоснабжения. Таким образом, мы готовы к зиме на 99%. Объекты теплоснабжения делятся на несколько категорий. То есть, это социальные объекты, жилые дома и учреждения. В соответствии с решением городского акимата сегодня в столице было подано тепло на более, чем 200 объектов», – сказал заместитель председателя правления АО «Астана-Теплотранзит», главный инженер Абзал Саугабаев.

По его словам, процесс подачи тепла проводится поэтапно. Вначале тепло подается на социальные объекты, среди которых детские сады, школы, больницы. Затем подается тепло в жилые дома, производственные объекты. В связи с внезапным похолоданием в столице начали подавать тепло на социальные объекты 26 сентября. Сегодня, 29 сентября, начали подавать тепло в жилые дома. В течение 1,5-2 недель тепло подадут на все объекты в городе. В соответствии с утвержденными правилами, тепло подается раньше срока в случае, если температура воздуха становится ниже 10 градусов. Сейчас в Астане температура воздух 10 градусов, поэтому начали подключать отопление.

По данным, приведенным представителем АО «Астана-Теплотранзит» в столице имеется более трех тысяч жилых домов, подключенных к централизованному отоплению.

«Аактивно ведется обеспечение столицы газом. Сейчас в 10 пригородных жилых массивов подается «голубое топливо». По последним данным, к газопроводу подключены около 6 тысяч частных жилых домов. Кроме того, полностью переведена на газ ТЭЦ-2. На ТЭЦ-1 переведены на газ 10 котлов. Подготовка к отопительному сезону в этом году началась в апреле. То есть, как только завершилась подача тепла, началась подготовка к следующему сезону», – сообщил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата Астаны Максат Есмагулов.