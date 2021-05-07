НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Национального совета общественного доверия планируют посетить ряд областей страны и встретиться с местными общественными деятелями, представителями интеллигенции для обсуждения и обмена мнениями по проблемам регионального развития, передает МИА «Казинформ».

5 мая состоялась такая первая поездка в Мангыстаускую область. Члены НСОД встретились с акимом области Серикбаем Трумовым. В ходе встречи Серикбай Трумов рассказал об основных направлениях социально-экономического развития области, реализации ключевых инфраструктурных проектов, эпидемиологической ситуации в регионе, а также ответил на вопросы членов Нацсовета.

Далее члены НСОД встретились с представителями Общественного совета области Бекмуратом Жусиповым, Жанибеком Кожыком, Орынбасаром Токжановым, Жанбырбаем Матаевым. Участники встречи обсудили экологические проблемы, вопросы обеспечения населения питьевой водой, открытия новых производств и трудоустройства, развития сельского хозяйства, затем обменялись мнениями и предложениями по решению данных проблем.

В свою очередь на встрече с представителями интеллигенции области Светкали Нуржаном, Мандайлы Косымбай, Косай Ордалы и Айкумис Досановой члены НСОД обсудили вопросы в сфере образования, молодежной политики и повышения качества жизни в сельской местности. По итогам встречи участники договорились предметно рассмотреть данные вопросы в рамках деятельности Национального совета. Члены НСОД также встретились со студентами и активистами молодежных объединений, где также были подняты вопросы образования, занятости молодежи и реализации проектов по поддержке молодежи.

В ходе всех этих встреч члены НСОД рассказали мангыстауским общественникам о реализации президентских инициатив. Особое внимание было уделено реализации президентских пакетов политических реформ и инициатив Главы государства.

Также члены НСОД посетили ряд пенитенциарных учреждений и местную службу полиции, где ознакомились с ходом реализации поручения Президента по внедрению системы сплошного видеонаблюдения.

В целом практика выездов членов Нацсовета в регионы страны будет продолжена, и в ближайшее время запланирована поездка в Северо-Казахстанскую область. По итогам поездок в регионы Секретариатом НСОД будут подготовлены аналитические материалы, на основе которых будут вынесены вопросы на предстоящее заседание Национального совета.