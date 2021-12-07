Члены НСОД обсудили с МВД ход президентских реформ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7 декабря 2021 года состоялась встреча министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и членов Национального совета общественного доверия (далее – Национальный совет, Совет, НСОД). В своем приветственном выступлении Помощник Президента РК, секретарь Совета Ерлан Карин отметил, что руководство Министерства внутренних дел демонстрирует свою открытость к диалогу с общественностью и готовность к совместному сотрудничеству, передает МИА «Казинформ».

Ерлан Карин привел в пример то, что в рамках прошлой встречи в конце ноября 2020 года членами НСОД были представлены предложения по укреплению штата подразделений по защите женщин и детей от насилия, введению специализации женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений в отношении детей и разработке Карты слепых зон в рамках внедрения сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции.

Все эти предложения легли в основу поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на пятом заседании НСОД в феврале 2021 года.

Уже в марте 2021 года приказом министра внутренних дел за счет внутреннего перераспределения штатная численность подразделений по защите женщин от насилия была доведена до 248 единиц, инспекторов по делам несовершеннолетних почти до 2,5 тысяч единиц.

Также весной этого года были созданы группы по расследованию насильственных преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних, в состав которых вошли следователи-женщины.

Кроме того, в настоящее время МВД принимаются меры по введению до конца текущего года сплошного видеонаблюдения в служебных помещениях полиции. Поэтапное внедрение данной системы в учреждениях УИС будет завершена до конца 2023 года.

Ерлан Тургумбаев доложил о текущей деятельности министерства и планируемых изменениях в работе ведомства. Министр ознакомил членов НСОД с мерами по модернизации системы органов внутренних дел, переходу на сервисную модель работы полиции, обеспечению принципа «полиция шаговой доступности», а также внедрению цифровых технологий – использование приложения «Police 102», электронное административное и досудебное производство и иные меры.

Ерлан Тургумбаев отметил, что настоящее время МВД уровень государственных услуг, предоставляемых населению в электронном формате доведен до 95% (38 из 40). Наиболее востребованная из них – оформление и регистрация транспортных средств через мобильные приложения банков. Сейчас такая услуга доступна в приложении ряда банков второго уровня.

Также члены Совета проинформированы о проводимой работе по модернизации пенитенциарной системы, улучшению правового положения осужденных, условий их содержания.

В настоящее время министерством начаты работы по поэтапному строительству на территории действующих колоний новых жилых блоков и реконструкции имеющихся.

Кроме того, прорабатывается вопрос строительства в ближайшие три года четырех учреждений в Алматинской, Актюбинской, Мангистауской и Туркестанской областях.

Министр особо отметил, что сегодняшняя встреча и в дальнейшем будет способствовать развитию конструктивного сотрудничества с МВД в сфере обеспечения общественной безопасности.

Далее встреча продолжилась в формате вопрос-ответ. По итогам участники встречи договорились о совместной проработке вопросов и предложений, озвученных в ходе обсуждений.

Наряду с этим, члены Национального совета посетили Центр оперативного управления столичного департамента полиции, где ознакомились с практической реализаций проектов цифровизации, в том числе развитию систем видеонаблюдения, экстренного вызова полиции, электронных средств контроля за подучетными лицами и иными технологиями.

Также членам Национального совета были продемонстрированы новое форменное обмундирование полицейских и продукция, РГП «Еңбек», изготавливаемая осужденными.