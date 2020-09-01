Члены Нацсовета поддержали инициативы, озвученные в президентском Послании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Национального совета общественного доверия (НСОД) обсудили новые инициативы Главы государства, озвученные в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на секретариат Нацсовета.

Общественники отметили, что президентское Послание содержит в себе целый ряд новых инициатив, кардинально меняющих подходы государственной политики. Это и новая система планирования реформ, определение базовых принципов экономической политики страны, прямые выборы сельских акимов с 2021 года, реформирование правоохранительной системы, развитие местного самоуправления, защита прав человека и другие.

В частности, очень актуальным считают члены НСОД создание Агентства по стратегическому планированию и реформам, Высшего президентского совета по реформам, Агентства по защите и развитию конкуренции и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это своевременное и институциональное решение.

Кроме того, представители общественности положительно оценили экономические реформы, которые предусматривают борьбу с монополизацией экономики, введение инструмента стратегических инвестиционных соглашений, дальнейшую поддержку МСБ, принятие законопроекта «О промышленной политике в Республике Казахстан», Национального проекта по развитию АПК до 2025 г., переход к дифференциации налоговых ставок и другие. В особенности, по мнению ряда общественников, в настоящее время очень актуальна и важна поддержка МСБ со стороны государства.

Также в ходе встречи были обсуждены инициативы социального блока президентского Послания: использование населением части своих пенсионных накоплений, внедрение новых механизмов решения жилищных вопросов (субсидирование арендной платы), разработка законопроекта «О защите животных», Социального кодекса, Экологического кодекса, программы «Аңсаған сәби» (увеличение квот по программам ЭКО до 7000) и новые меры дальнейшего развития сферы образования и здравоохранения.

Помимо этого, члены НСОД поддержали инициативы Главы государства, направленных на защиту интересов граждан и их участия в управлении государством. Это - модернизация уголовной сферы, разработка Закона «Об общественном контроле», Концепции развития местного самоуправления, создание общественных советов в квазигоссекторе, реформа местной полицейской службы, усиление ревизионных комиссий маслихатов, создание института онлайн-петиций для инициирования реформ и предложений.

В целом, общественники отметили, что все меры, озвученные в президентском Послании, отвечают на актуальные запросы общества и способствуют закреплению концепции «Слышащего государства».

Также члены НСОД считают положительным моментом, что многие инициативы, выдвинутые сегодня Президентом в Послании народу Казахстана являются отражением вопросов, поднятых в рамках Нацсовета.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.