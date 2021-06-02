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    12:06, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Члены Нацсовета обсудили с общественниками реализацию президентских инициатив в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Члены Национального совета общественного доверия 1 июня посетили Северо-Казахстанскую область. Они встретились с представителями общественного совета области и обсудили вопросы развития сельского хозяйства, МСБ, инфраструктуру населенных пунктов области, а также проблемы внешней и внутренней миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на секретариат НСОД.

    В ходе поездки члены Нацсовета также посетили Кызылжарский и Мамлютские районы. На встрече с акимами сельских округов Кызылжарского района члены НСОД обсудили ход подготовки к предстоящим прямым выборам сельских акимов.

    Также члены Национального совета посетили школу «Кызылжар Абай орта мектебі» в селе Петерфельд. В школе была произведена полная реконструкция, обновлено оборудование, а также пересмотрены содержание и методы обучения, разработаны меры поддержки и мотивирования педагогического коллектива.

    В свою очередь, в Мамлютском районе члены Национального совета встретились с жителями района, переехавшими в рамках переселения с юга на север страны. Жители района поделились своим опытом переезда. По итогам встречи участники договорились более детально рассмотреть вопросы внутренней миграции в рамках деятельности НСОД.

    Члены НСОД также встретились с экспертами и учеными области, где обсудили вопросы образования, методы проведения региональных научных исследований, а также форматы взаимодействия ученых с представителями бизнеса и государственных органов.

    На встрече со студентами и активистами молодежных объединений были подняты вопросы образовательной миграции, занятости молодежи и реализации проектов по поддержке молодежи.

    В ходе поездки члены НСОД рассказали общественникам, ученым и представителям активной молодежи о ходе осуществления президентских инициатив, в частности, о внесении изменений в законодательство по вопросам выборов.

    В целом, практика выездов членов Нацсовета в регионы будет продолжена, в дальнейшем планируются выезды в Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество Нацсовет
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