Члены Нацсовета обсудили с общественниками Карагандинской области президентские инициативы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 16 июня члены Национального совета провели встречи с общественниками Карагандинской области и обсудили ход реализации президентских инициатив, передает МИА «Казинформ».

В ходе поездки в регион члены НСОД встретились с акимом области Женисом Касымбеком. На встрече аким региона рассказал об основных направлениях экономического развития и реализации ключевых инфраструктурных проектов.

Далее состоялась встреча с представителями общественного совета Карагандинской области. Участники встречи обменялись мнениями касательно повышения эффективности взаимодействия между общественниками, экспертами и представителями местных исполнительных органов. Кроме того, на встрече были затронуты вопросы развития моногородов, тенденции во внутренней и внешней миграции.

Также была проведена встреча с участниками проекта «Бизнес Бастау» на которой были обсуждены вопросы открытия и развития малого бизнеса в регионе.

В рамках поездки члены Национального совета посетили Абайский район, где встретились с акимами сельских округов и обсудили процесс подготовки организации прямых выборов сельских акимов.

Затем в селе Коксу члены НСОД ознакомились с деятельностью крестьянского хозяйства «Шанс». В ходе встречи с аграриями были подняты вопросы сельского хозяйства, меры государственной поддержки агропромышленного комплекса.

На встречах члены НСОД рассказали общественникам, участникам проекта «Бизнес Бастау», аграриям о ходе осуществления президентских инициатив по политическим и экономическим направлениям.

В ближайшее время члены Национального совета планируют посетить и другие регионы страны.