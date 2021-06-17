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    09:17, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Члены Нацсовета обсудили с общественниками Карагандинской области президентские инициативы

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 16 июня члены Национального совета провели встречи с общественниками Карагандинской области и обсудили ход реализации президентских инициатив, передает МИА «Казинформ».

    В ходе поездки в регион члены НСОД встретились с акимом области Женисом Касымбеком. На встрече аким региона рассказал об основных направлениях экономического развития и реализации ключевых инфраструктурных проектов.

    Далее состоялась встреча с представителями общественного совета Карагандинской области. Участники встречи обменялись мнениями касательно повышения эффективности взаимодействия между общественниками, экспертами и представителями местных исполнительных органов. Кроме того, на встрече были затронуты вопросы развития моногородов, тенденции во внутренней и внешней миграции.

    Также была проведена встреча с участниками проекта «Бизнес Бастау» на которой были обсуждены вопросы открытия и развития малого бизнеса в регионе.

    В рамках поездки члены Национального совета посетили Абайский район, где встретились с акимами сельских округов и обсудили процесс подготовки организации прямых выборов сельских акимов.

    Затем в селе Коксу члены НСОД ознакомились с деятельностью крестьянского хозяйства «Шанс». В ходе встречи с аграриями были подняты вопросы сельского хозяйства, меры государственной поддержки агропромышленного комплекса.

    На встречах члены НСОД рассказали общественникам, участникам проекта «Бизнес Бастау», аграриям о ходе осуществления президентских инициатив по политическим и экономическим направлениям.

    В ближайшее время члены Национального совета планируют посетить и другие регионы страны.


    Теги:
    Регионы Казахстана Карагандинская область Нацсовет
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