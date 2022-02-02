Члены Нацсовета обсудили основные подходы дальнейшего политического реформирования
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 2 февраля, состоялась рабочая встреча членов Национального совета общественного доверия с участием Государственного секретаря Ерлана Карина, передает МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу НСОД.
В ходе встречи Ерлан Карин акцентировал внимание на новых инициативах Президента Касым-Жомарта Токаева. Так, в рамках данной повестки планируется продолжение поэтапных политических реформ.
В этой связи члены Национального совета выступили со своими предложениями и рекомендациями по формированию основных подходов по дальнейшему политическому реформированию. Эксперты подчеркнули необходимость выработки системных политических преобразований, которые будут способствовать дальнейшему развитию демократического общества и станут основой формирования Нового Казахстана.
В рамках инициатив Национального совета с момента его создания приняты 23 закона, еще 12 законопроектов находятся на рассмотрении в центральных государственных органах и в Парламенте.
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