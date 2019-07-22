Члены Нацсовета будут выходить на люди - Жемис Турмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой видит работу Национального совета общественного доверия, рассказала исполнительный директор общественного Совета «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявила Жемис Турмагамбетова, любое решение членов Совета должно носить рекомендательный характер.

«Решение и обсуждение вопросов членами Национального совета будет носить рекомендательный характер. Как мы будем между собой взаимодействовать, думаю, что скорее всего, посредством аккаунта. Есть секретариат, который будет аккумулировать вопросы. Ни одна рекомендация не пройдет просто так без обсуждения. Должны быть выслушаны все точки зрения. На мой взгляд, налаживание диалога между обществом и властью - самый глобальный вопрос», - сказала Жемис Турмагамбетова в ходе круглого стола, посвященного деятельности Национального совета общественного доверия в Нур-Султане.

По ее словам, задача членов Совета состоит в том, чтобы научить госорганы четко и ясно давать ответы на поставленные вопросы.

«А мы можем только давать рекомендации. Давайте начнем работать, и далее будет виден контур. Члены Совета будут выходить на люди, обсуждать. Будут поездки членов Совета по регионам, где существуют социально-экономические обострения и не решаются много вопросов. Нужно на месте увидеть собственными глазами проблемы, обсуждать и потом только вносить предложения. Я вижу работу Совета таким образом», - отметила Ж. Турмагамбетова.

Напомним, 17 июля текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан».

Вместе с тем, был опубликован состав Национального совета, куда вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи. Национальный совет будет возглавлять Президент Республики Казахстан.

Глава государства объявил о создании Национального совета на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.







