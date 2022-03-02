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Члены Национального совета встретились с главой Минздрава РК

2 Марта 2022 17:57
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Члены Национального совета встретились с главой Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня с участием Государственного секретаря Ерлана Карина и членов Национального совета общественного доверия состоялась встреча с министром здравоохранения Ажар Гиният. Встреча была организована в смешанном (офлайн, онлайн) формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В своем выступлении министр здравоохранения Ажар Гиният остановилась на реализации Национального проекта «Здоровая нация», строительстве и модернизации медицинской инфраструктуры в регионах, увеличении объема консультативно-диагностических услуг на амбулаторном уровне, повышении заработной платы медицинских сотрудников и подготовки медицинских кадров.

Особое внимание министр уделила вопросу расширения перечня профилактических осмотров для сельских жителей и детей в Казахстане. Также А. Гиният выступила по вопросам прогноза заболеваемости коронавирусной инфекции и продолжении кампании ревакцинации.

Далее встреча продолжилась в формате вопрос-ответ. Так, свои вопросы и предложения министру адресовали члены НСОД Мурат Абенов, Кайсар Турсынкожа, Айгуль Орынбек, Таттыгуль Талаева, Лаззат Кожахметова, Талгат Калиев, Бурихан Нурмухамедов, Канат Сахариянов, Исламбек Салжанов, Эльдар Жумагазиев, Бану Нургазиева, Каирбек Арыстанбеков, Жемис Турмагамбетова и Марат Шибутов.

По итогам обсуждения общественники и руководство министерства договорились о взаимном сотрудничестве и совместной проработке предложений, высказанных в ходе встречи.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Нацсовет   #Ерлан Карин  
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